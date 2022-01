$!Muere el actor Bob Saget, protagonista de ‘Full house’

El narrador de How I met your mother, icónico comediante y actor falleció este domingo en el Ritz-Carlton de Orlando, Florida.

Las autoridades confirmaron la muerte del actor por redes sociales. “Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, por un hombre que no respondía en una habitación. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos de uso de drogas”.

Además de su trabajo como comediante y en Full House, Saget también será recordado como un presentador favorito de los fanáticos del programa Los videos caseros más divertidos de Estados Unidos, de los cuales fue presentador desde el 89 hasta el 97.

Los otros créditos de Saget en su carrera incluyen un papel recurrente en Entourage, en el que interpretó una versión alocada de sí mismo, la voz del narrador de How I met your mother, la comedia llamada Raising dad, uno de los pingüinos en Farce of the penguins, el protagonista de Surviving Suburbia y un cameo destacado en Half Baked, entre muchas otras apariciones en cine y televisión a lo largo de los años, de acuerdo con información de Infobae.