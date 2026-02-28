Muere el actor Bobby J. Brown, de la serie ‘The Wire’, tras un incendio en su casa en Maryland

La industria del entretenimiento estadounidense enfrenta una nueva pérdida tras confirmarse la muerte del actor Bobby J. Brown, reconocido por su participación en series de alto perfil como “The Wire”. El intérprete falleció a los 62 años luego de un incendio registrado en su propiedad ubicada en el condado de St. Mary, en el estado de Maryland.

La información fue confirmada por autoridades locales y por la Oficina del Examinador Médico Jefe de Maryland, cuyos reportes oficiales establecieron que el deceso ocurrió por causas accidentales.

El fallecimiento ocurrió el pasado martes 24 de febrero de 2026 y ha generado reacciones entre seguidores de la televisión dramática estadounidense, particularmente entre quienes recuerdan su trabajo en producciones centradas en el crimen, la policía y el entramado social urbano.

De acuerdo con los informes oficiales, el accidente ocurrió dentro de un establo de aproximadamente 15 por 30 metros localizado en la propiedad del actor. Brown se encontraba en el interior del lugar intentando arrancar un vehículo cuando se originó el incendio.

Según el reporte preliminar de las autoridades: El fuego comenzó mientras el actor manipulaba el vehículo dentro del establo. Brown pidió un extintor a un familiar al percatarse del incendio. En cuestión de minutos, la estructura fue consumida por las llamas.

Cuando sus familiares lograron acudir en su auxilio, el fuego ya se había propagado de manera total, lo que impidió un rescate efectivo.

La Oficina del Examinador Médico Jefe de Maryland confirmó que la causa de muerte fue lesión térmica difusa e inhalación de humo. Tras el análisis forense correspondiente, las autoridades concluyeron que el fallecimiento fue un accidente, sin indicios de participación de terceros.

El informe descartó elementos que apuntaran a negligencia criminal o fallas estructurales deliberadas en la propiedad.