Muere el actor británico Terence Stamp, villano de Superman, a los 87 años

Terence Stamp, actor británico reconocido por su versatilidad y presencia en el cine internacional durante más de seis décadas, murió a los 87 años, informaron sus familiares.

“Deja una extraordinaria obra, tanto como actor como escritor, que seguirá inspirando y conmoviendo a las personas durante muchos años”, señalaron en un comunicado y no se precisa la causa de su muerte.

Nacido en Londres el 22 de julio de 1938, Stamp creció en Stepney, en el East End. Hijo mayor de un capitán de remolcador, vivió la Segunda Guerra Mundial antes de dejar la escuela para trabajar en publicidad.

Posteriormente ganó una beca en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art, donde inició su formación como actor. Compartió vivienda con Michael Caine al inicio de sus carreras en Londres.

Desde Teorema de Pasolini hasta La Guerra de las Galaxias de George Lucas, el ícono de los años 60 cautivó al público tanto del cine independiente como de Hollywood con su magnética presencia, rodando unas 50 películas a lo largo de su carrera, que abarcó diversos géneros.

De origen obrero, nacido el 22 de julio de 1938, tuvo su primera revelación con el papel de un joven y apuesto marinero ahorcado por matar a uno de sus compañeros de tripulación en Billy Budd (La fragata infernal), que le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro al Mejor Actor Revelación.

Se hizo un hueco por sus seductoras interpretaciones de villanos melancólicos, y ganó el Premio al Mejor Actor en Cannes en 1965 por su papel de psicópata en El Coleccionista, una retorcida historia de amor de William Wyler.

El “actor inglés más decadente”

Su encuentro en 1967 con Federico Fellini, quien buscaba al “actor inglés más decadente” para su adaptación de Historias extraordinarias, fue transformador.

El director italiano encontró a su “Toby Dammit”, un actor borracho seducido por el diablo disfrazado de niña.

Y Pasolini, quien lo eligió para el clásico de culto Teorema de 1969, lo veía como un “chico de naturaleza divina”. En ese film Terence Stamp interpretó a un enigmático visitante que sedujo a toda una familia burguesa milanesa.

“Estaba tan identificado con los 60 que cuando esa época terminó, me di por vencido”, declaró en una ocasión al diario francés Libération.

Pero poco después, Terence Stamp revivió su carrera con algunos de sus papeles más populares, incluyendo en Superman II de 1980, al archienemigo del “Hombre de acero”, el General Zod.

Le siguieron otros papeles, como el de Bernadette, una mujer transgénero en Priscilla, reina del desierto (1994), en la que Stamp continuó su exploración de la ambigüedad humana, esta vez con medias de rejilla.

Continuó desarrollando una carrera diversa, alternando entre producciones de gran presupuesto como Star Wars, como el Canciller Supremo Finis Valorum, y películas independientes como The Hit (La Venganza) de Stephen Frears.

Su último papel en cine fue en 2021 con la película Last Night in Soho (El misterio de Soho), del director Edgar Wright y con Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy como protagonistas.