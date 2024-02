La noticia de su muerte fue compartida por su representante Chad Colvin, como parte de la empresa Tristar Appearances, quien a través de un comunicado señaló que Gauthier falleció el 23 de febrero tras enfrentar una enfermedad no especificada.

“Esto todavía no parece real. Un mundo sin ti es un lugar mucho más oscuro. Tanto es así que cuando tu esposa me contactó ayer para contarme la noticia, lloré lágrimas de incredulidad durante horas. Me ha llevado hasta ahora prepararme mental y emocionalmente para escribir esto.

“Cuando entré por primera vez en el negocio de la representación de talentos hace casi nueve años este mes, fue a instancias de cierto actor. Pero sabía que necesitaba más clientes para empezar si algún evento iba a tomar en serio mi entrada en el negocio. Y el segundo actor que se unió fuiste tu Chris Gauthier”.

Colvin detalló que Chris era la definición literal de libro de texto de un actor de carácter.

“Puede que no supieras su nombre, pero conocías su rostro, conocías su voz y sabías que si él estaba en la pantalla, te esperaba un viaje increíble. Ya sea que estuviera cara a cara contra Clark Kent en Smallville como Toyman, o atormentando a Dean en Supernatural, o en cubierta con Hook como Smee en Once Upon A Time o en papeles invitados en las numerosas producciones en las que participó. adentro, siempre lo dio todo cuando la cámara estaba grabando”.

Resaltó además que lo extrañara mucho, más de lo que se pudiera imaginar. “Ojalá hubiéramos podido pasar un poco más de tiempo juntos y que entendieras la diferencia que marcaste, no solo en mi vida, sino en todas aquellas a las que tocaste. Este mundo es un poco más pequeño y frío ahora sin ti en él”, dijo.

Nacido con el don de la actuación, Gauthier cautivó a audiencias de todo el mundo con su presencia magnética en la pantalla. Con una carrera que abarcó décadas, Gauthier acumuló una lista impresionante de créditos televisivos y cinematográficos.

Además de sus memorables interpretaciones en series como Smallville y Érase una vez, el talento de Gauthier brilló en una variedad de programas que incluyen Harper’s Island, Sanctuary, A Series of Unfortunate Events, Legends of Tomorrow, Charmed y Joe Pickett.