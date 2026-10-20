Muere el actor de televisa Carlos Miguel Suárez, participó en ‘Soñadoras’

El actor Carlos Miguel Suárez Soto, reconocido por su trabajo en telenovelas de Televisa como ‘Dos mujeres, un camino’ y ‘Soñadoras’, falleció el martes 20 de octubre de 2026. La noticia fue confirmada por su amigo y colega Roberto Tello a través de redes sociales.

La trayectoria de Suárez estuvo ligada a producciones televisivas de las décadas de 1990 y 2000. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por las secuelas de un secuestro, las dificultades para regresar a los foros y la búsqueda de nuevas formas de obtener ingresos.

En 2012, Carlos Miguel Suárez fue víctima de un secuestro que, según relató años después, duró cuatro días. Durante el cautiverio, el actor sufrió lesiones físicas, perdiendo piezas dentales y con daños en los tendones de las manos. Decidió no continuar legalmente con el caso por temor a que sus hijas fueran lastimadas, pues sus captores tenían fotografías de ellas.

Las consecuencias de la agresión afectaron su vida personal y complicaron su regreso a la actividad artística. A esa situación se sumaron los cambios en la industria televisiva, donde las telenovelas tradicionales cedieron espacio a otros formatos de producción.

“Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, comentó Suárez durante una entrevista con el programa De Primera Mano.

Después de alejarse de los foros, Suárez buscó alternativas para mantener sus ingresos. Entre las actividades a las que se dedicó estuvo la venta de tacos de canasta, negocio que posteriormente amplió con tacos de guisado, tortas y burritos en la Ciudad de México.

Esta etapa reflejó las dificultades que enfrentó para encontrar nuevas oportunidades laborales después de las lesiones y de los cambios en el mercado televisivo. La venta de alimentos se convirtió en una alternativa para salir adelante.

Durante su carrera, el actor formó parte de distintas producciones de Televisa. Aunque interpretó personajes secundarios, su trabajo quedó vinculado con varios melodramas populares.

Entre las telenovelas en las que participó se encuentran: ‘Dos mujeres, un camino’, ‘Volver a empezar’, ‘Soñadoras’, ‘Amigas y rivales’, ‘Muchachitas’, ‘Las vías del amor’, ‘La verdad oculta’, ‘Mujer de madera’, ‘Tú y yo’ y ‘Amores con trampa’.

Uno de los personajes por los que fue recordado fue Poncho, en la telenovela ‘Tú y yo’. También participó en programas como ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’.