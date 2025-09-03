Muere el actor Graham Greene, famoso por Danza con Lobos

Una noticia que enlutó a la comunidad hollywoodense fue la confirmación del fallecimiento de Graham Greene, actor canadiense y una de las voces más destacadas de los actores indígenas en Hollywood, quien murió a los 73 años.
De acuerdo con información publicada por Deadline, Greene falleció la tarde del pasado domingo en un hospital de Toronto, acompañado en todo momento por su esposa Hilary Blackmore.
La sorpresiva noticia fue confirmada por Michael Greene, agente del histrión, mediante un comunicado en el que no solo lamentó su partida, sino que lo calificó como un gran artista y ser humano. “Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y será extrañado eternamente”, expresó al medio estadounidense.
Aunque las causas del deceso aún no han sido reveladas, Michael aseguró que el actor atravesó por una “larga enfermedad” que terminó por debilitarlo, señala vanguardia.com
Nacido en 1952 en la Reserva de las Seis Naciones, en Canadá, Greene trabajó como dibujante, trabajador siderúrgico, soldador y técnico de audio para algunas bandas de rock antes de descubrir su pasión por el teatro.
Fue entonces cuando, animado por el músico Kelly Jelly, decidió probar suerte en la actuación, encontrando así su verdadera vocación. En 1979 debutó en televisión con la serie The Great Detective y, en 1984, participó en la producción de la CBC Spirit Bay, donde interpretó a Pete “Baba” Green.
Su primer papel en cine llegó en 1983 con la cinta Running Brave, pero fue con Danza con Lobos cuando alcanzó fama internacional, al compartir créditos con Kevin Costner y ser nominado al Óscar como Mejor Actor de Reparto.
A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Greene participó en películas como Maverick, Duro de matar: la venganza, Milagros inesperados y la saga de Crepúsculo, donde dio vida al jefe de la tribu Quileute. Su última película fue Ice Fall, aún pendiente de estreno en salas de cine.