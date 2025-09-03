Muere el actor Graham Greene, famoso por Danza con Lobos

Una noticia que enlutó a la comunidad hollywoodense fue la confirmación del fallecimiento de Graham Greene, actor canadiense y una de las voces más destacadas de los actores indígenas en Hollywood, quien murió a los 73 años.

De acuerdo con información publicada por Deadline, Greene falleció la tarde del pasado domingo en un hospital de Toronto, acompañado en todo momento por su esposa Hilary Blackmore.

La sorpresiva noticia fue confirmada por Michael Greene, agente del histrión, mediante un comunicado en el que no solo lamentó su partida, sino que lo calificó como un gran artista y ser humano. “Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y será extrañado eternamente”, expresó al medio estadounidense.