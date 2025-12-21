Muere el actor James Ransone a los 46 años, participó en ‘It’ y ‘The Wire’

El actor estadounidense, James Ransone ha muerto a los 46 años. De acuerdo a la información reciente, el actor de la serie The Wire e IT: Capítulo 2 se suicidó.

Su muerte ocurrió el pasado 19 de diciembre, según reporta el médico forense de Los Ángeles.

El primer medio en reportar la noticia fue TMZ y mencionan que el actor fue localizado en su cobertizo y que autoridades mencionaron que no se cometió ningún delito.

Fue conocido por su papel de Ziggy Sobotka en la serie de HBO, The Wire en la que participó en la segunda temporada.

Su carrera inició en la década de los 2000 en donde realizaba pequeños papeles y en una industria en la que fue escalando.

CSI, Hawaii Five-0, Tangerine e It: Capítulo Dos fueron parte de lo que hizo a lo largo de su vida en la actuación.