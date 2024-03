Mark había viajado a Indiana para el evento para fanáticos, que se llevaría a cabo el fin de semana, y, según los informes, se registró en su habitación de hotel, donde sufrió ‘un ataque cardíaco masivo’ mientras dormía, detalla quien.com

Obtuvo su gran oportunidad en Hollywood en 1983 cuando fue elegido para interpretar la voz del personaje agudo Salacious Crumb en ‘El regreso del Jedi’, y un año después fue elegido para su papel más querido de Mogwai en Gremlins.

Mark repitió su papel de criatura en Gremlins 2: The New Batch’ de 1990 y trabajó en la película de terror de 1985 Day of the Dead, antes de aparecer también en Star Wars: The Force Awakens en 2015.