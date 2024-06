En Hollywood trabajó en los filmes Wyoming Mail (1950 ), Apache drums (1951) , y Mark of the Renegade (1951) . Otras de sus películas son: Ahí viene Martín Corona (1952) , El enamorado (1952) , La red (1953) , filme que consiguió un premio especial en el festival de Cannes como la mejor película contada en imágenes.

Por medio de una entrevista en La Historia Detrás del Mito, Armando Silvestre reveló que huyó de México porque su relación con la actriz Linda no fue bien vista por el ex presidente de México, Miguel Alemán Valdés, cuyo mandato correspondió al sexenio de 1946 a 1952.

“Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: ‘mire, olvídese de esta persona (Linda)’. Dije: ‘Sí, señor, cómo no’. ¡Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui para que ya no me vieran en México”, narró.