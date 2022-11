$!Muere el actor mexicano Héctor Bonilla a los 83 años

“Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más intimo, que lo acompañó hasta el final”, dice la carta.

La familia Bonilla compartió que desde hace años él había escrito su epitafio, en el que se lee:

“Se acabó la función, No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.

A través de un comunicado de la Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento de quien es considerado como uno de los mejores actores de México, protagonista de cintas como Rojo amanecer y Un padre no tan padre.

“La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer”, cita el comunicado.