Muere el actor mexicano Juan José Zerboni a los 72 años

La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales informó sobre la muerte de Juan José Zerboni mediante sus plataformas oficiales, confirmando que el actor falleció el 13 de diciembre de 2025. El anuncio se acompañó de un mensaje en el que lamentaron su partida y compartieron una fotografía en blanco y negro del histrión.

Zerboni fue recordado por su trabajo en telenovelas, teatro y doblaje, dejando una huella en diversas generaciones de espectadores.

El actor Juan José Zerboni falleció a los 72 años, confirmaron asociaciones del medio y compañeros de trabajo a través de redes sociales.

Además, la cuenta de Facebook Entre bambalinas, espacio dedicado a noticias de teatro y cultura, también comunicó el fallecimiento de Zerboni y recordó la relación de trabajo y amistad que mantuvo con el equipo durante ocho años, de acuerdo con elimparcial.com.

La familia del actor no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de su muerte, al momento.

Juan José Zerboni fue un actor mexicano con trayectoria en televisión, teatro y doblaje, a pesar de haber debutado profesionalmente a los 57 años.

A lo largo de su carrera, se destacó por su versatilidad y pasión por las artes escénicas, participando en múltiples producciones tanto en teatro como en televisión. Fue reconocido también por su trabajo como productor teatral, lo que contribuyó al desarrollo de diversas puestas en escena en México.

Participó en El extraño retorno de Diana Salazar, donde interpretó al personaje de Quevedo y actuó junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli, lo que marcó uno de los momentos destacados de su carrera televisiva reciente.

Se unió a la serie Triada junto a un elenco conformado por Maite Perroni, David Chocarro y Flavio Medina, y en Mujeres asesinas (2022) tuvo una participación en un episodio.

Destacó en el teatro y en proyectos de doblaje. Su labor en el teatro fue especialmente valorada por sus colegas, muchos de los cuales compartieron mensajes de despedida y reconocieron su compromiso con las artes escénicas.

El trabajo en doblaje también formó parte de su carrera, donde prestó su voz para diversos proyectos, aunque no todos están tan documentados públicamente como sus papeles en telenovelas y teatro.