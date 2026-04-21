Muere el actor mexicano Ricardo de Pascual

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó a través de un comunicado que el actor y comediante Ricardo de Pascual murió la madrugada de este martes a los 85 años, detalla quien.com

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un breve comunicado difundido en redes sociales, en el que expresó sus condolencias a la familia.

La madrugada de este martes se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, el actor y comediante de 85 años de edad, fue conocido por su participación en programas como El chavo del 8, Anabel, El tesoro del saber , Vecinos y Una familia de Diez.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.”, se lee en la publicación que se compartió en redes sociales.

Aunque aún no se ha revelado la causa de su muerte, su hijo, Ricardo de Pascual Jr., confirmó la noticia al colocar un moño negro en su foto de perfil de Instagram, sin dar más detalles sobre el fallecimiento.

En octubre de 2025, el histrión reveló en entrevista con la periodista Matilde Obregón que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una afección que deterioró su salud en los últimos años. Incluso, durante la charla apareció utilizando un tanque de oxígeno.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio, después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, aseguró.

En esa misma entrevista, también comentó que enfrentaba problemas en la columna vertebral, el corazón y los riñones; aun así, dejó claro que no pensaba retirarse de la actuación.

“Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas”, agregó.

El actor Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940 y se convirtió en una de las personalidades más reconocidas de la comedia en México. A lo largo de más de 65 años de trayectoria participó en varias producciones tanto en televisión, el cine y el teatro.