Muere el actor Patrick Muldoon a los 57 años

Antes, el actor había dejado en sus redes sociales una emotiva publicación sobre un nuevo proyecto cinematográfico en el que estaba involucrado.

Su hermana Shana Muldoon-Zappa detalló a TMZ que el actor se encontraba en su domicilio en Beverly Hills cuando ocurrió el incidente.

El actor Patrick Muldoon, de Días de nuestras vidas, falleció a los 57 años, tras sufrir un infarto.

En su publicación, estaba celebrando su participación como productor ejecutivo en una nueva película llamada Kockroach, protagonizada por Chris Hemswortth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin, la cual se encuentra en etapa de filmación en Australia.

“Estoy muy emocionado de ser parte de este increíble proyecto“, escribió en Instagram.

Alison Sweeney, actriz de Días de nuestras vidas, escribió en X: “Es una noticia realmente desgarradora. Pat era una persona única: dotado de un talento extraordinario, infinitamente amable y de un espíritu generoso. Tuve la gran suerte de trabajar con él cuando empecé en Days; me hizo sentir a gusto desde el primer momento. Cada día aportaba al trabajo su encanto y su sentido del humor únicos. Un tipo con un talento auténtico, a quien echaremos profundamente de menos”.

Patrick Muldoon nació en San Pedro, California. Se graduó de la Universidad del Sur de California (USC), donde formó parte del equipo de fútbol americano de los Trojans.

Su carrera artística comenzó mientras aún era estudiante universitario, con una participación de dos episodios en la comedia Who’s the Boss?. Poco después de su graduación en 1991, consiguió un papel recurrente de tres episodios en Saved by the Bell.

Su rol más recordado en la televisión fue el de Austin Reed en la telenovela diurna Days of Our Lives, personaje que interpretó entre 1992 y 1995, y al que volvió entre 2011 y 2012.

Durante ese intervalo, dio vida al villano Richard Hart en las temporadas 3 a 5 de Melrose Place, y protagonizó numerosas películas para televisión en las décadas de 1990 y 2000, según consignó Deadline.