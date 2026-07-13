Muere el actor Sam Neill, protagonista de ‘Jurassic Park’, tenía 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, entre otros personajes, falleció este lunes 13 de julio a los 78 años de forma “repentina e inesperada” en Sídney, según informó su familia. “Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, que no detalla las causas de su muerte.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”, añade el texto. Los familiares del actor, que también interpretó al inspector Chester Campbell en Peaky Blinders, pidieron respetar su privacidad en un momento de “inmenso dolor”. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias por el deceso de Neill, quien dijo que “se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos”, señala elfinanciero.com