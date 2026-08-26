Muere el actor Tim Curry a los 80 años de edad

Tim Curry, actor y cantante británico reconocido por sus papales como el Dr. Frank-N-Furter, en The Rocky Horror Picture Show y el payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de IT de Stephen King, falleció a los 80 años. Medios cercanos al actor, como TMZ y Variety, informaron que el actor, que tenía antecedentes de serios problemas de salud durante más de una década, falleció la noche del martes en su casa en Los Ángeles, California. Asimismo, reportaron que agentes policiales acudieron a su domicilio pasadas las 11:23 horas y no se sospecha de algún acto criminal en su muerte.

Curry, quien sufrió un derrame cerebral en 2012 que requirió cirugía y que afectó su movilidad, hizo una parición pública el año pasado para celebrar el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, a la vez que lanzó un libro con sus memorias tituladas Vagabond, detalla forbes.com Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra, Timothy James Curry estudió literatura y artes escénicas en la Universidad de Birmingham después de haber sido parte del coro de su iglesia desde los seis años, dando un salto del canto a la actuación.