Muere el actor Tim Curry a los 80 años de edad

Tim Curry, actor y cantante británico reconocido por sus papales como el Dr. Frank-N-Furter, en The Rocky Horror Picture Show y el payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de IT de Stephen King, falleció a los 80 años.
Medios cercanos al actor, como TMZ y Variety, informaron que el actor, que tenía antecedentes de serios problemas de salud durante más de una década, falleció la noche del martes en su casa en Los Ángeles, California.
Asimismo, reportaron que agentes policiales acudieron a su domicilio pasadas las 11:23 horas y no se sospecha de algún acto criminal en su muerte.
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Una publicación compartida por TMZ (@tmztv)
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Curry, quien sufrió un derrame cerebral en 2012 que requirió cirugía y que afectó su movilidad, hizo una parición pública el año pasado para celebrar el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, a la vez que lanzó un libro con sus memorias tituladas Vagabond, detalla forbes.com
Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra, Timothy James Curry estudió literatura y artes escénicas en la Universidad de Birmingham después de haber sido parte del coro de su iglesia desde los seis años, dando un salto del canto a la actuación.
Su debut como actor se dio en la producción de Hair de West End en 1968, donde interpretó el rol de Woof. Y fue durante ese papel donde Richard O’Brien lo conoció para posteriormente darle el papel del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, rol que catapultó su carrera en 1975.
Curry también se especializó en interpretar personajes excéntricos y villanos.
De igual forma, su carrera en el teatro fue fructífera al tener el protagónico de Mozart junto a Ian McKellen en Amadeus de 1980, así como ponerse en la piel del Rey Arturo en la producción de Spamalot de Monty Python en Broadway en 2004.
Por su trabajo en teatro recibió nominaciones a los premios Tony y Laurence Olivier.
Más allá de las cintas por las que fue mundialmente reconocido, Tim Curry también recabó una filmografía variada y camaleónica con títulos como Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion, Charlie’s Angels y Scary Movie 2.
Tim Curry deja un legado imborrable en la cultura pop, con casi seis décadas dedicadas a la actuación en cine, televisión y teatro.