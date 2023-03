“Hoy, los médicos informaron a su familia que no queda más esperanza y han recomendado la decisión de terminar con su vida. La familia ahora está decidiendo los asuntos finales de la vida y el miércoles se emitirá una nueva declaración”, se informó en ese momento.

“Estamos pidiendo privacidad para su familia durante este momento difícil y ellos desean agradecer a todos por los cientos de mensajes de apoyo y oraciones que se han recibido. Este ha sido un momento complicado para ellos”.

Nacido en Detroit, Sizemore se hizo un nombre en Hollywood interpretando personajes de hombres duros. Tuvo un pequeño papel temprano en la película de Oliver Stone (1989) Born on the Fourth of July y obtuvo su oportunidad en televisión interpretando al sargento Vinnie Ventresca en la serie de ABC China Beach.

Sizemore continuó su trayectoria con actuaciones en varias películas, incluyendo Point Break (1991), True Romance (1993), Natural Born Killers (1994) y Strange Days (1995).

Su papel coprotagonista como Bat Masterson en el western Wyatt Earp de Kevin Costner le valió el reconocimiento. Continuó con otros papeles importantes en Pearl Harbor y Black Hawk Down, ambas estrenadas en 2001.

Quizás fue mejor conocido por su papel como el sargento Mike Horvath en la película de 1998 sobre la Segunda Guerra Mundial Rescatando al soldado Ryan.

Sizemore apareció recientemente en la serie de Netflix Cobra Kai y en la película sobrenatural independiente Impuratus.