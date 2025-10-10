Muere el cantante argentino Fede Dorcaz, quien estaba por debutar en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

El mundo del espectáculo se encuentra consternado tras el anuncio oficial del fallecimiento de Fede Dorcaz, cantante y modelo que se perfilaba como uno de los participantes del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

La confirmación de su muerte se hizo pública a través de las redes sociales del programa Hoy.

De acuerdo con reportes preliminares, el artista de origen argentino, de aproximadamente 29 años, perdió la vida al recibir impactos de arma de fuego mientras conducía sobre las laterales del Anillo Periférico en la Ciudad de México, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades locales manejan la posibilidad de que haya sido un asalto o una agresión directa.

El estreno de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy estaba programado para pocos días después del hecho, y se había anunciado que Dorcaz haría pareja con Mariana Ávila como concursante.

En el mensaje oficial, la producción expresó un profundo pesar por la pérdida.

“La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila... Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre”.

Federico Dorczberro, nació en enero de 1996 en Mar de Plata, Argentina. Al cumplir 13 años, sus padres decidieron mudarse a España con el propósito de que el adolescente tuviera mejores oportunidades, se explica en su sitio web.

Aunque él disfrutaba jugar fútbol en su juventud, su verdadera pasión eran los escenarios, y así lo afirmó en un encuentro con la prensa: “Con esta carrera siempre soñé desde chiquito”.

A los 18 años, firmó un contrato con una agencia de modelos en Barcelona para trabajar en España, en Italia y en Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, comenzó a sentir gusto por la música.

“Cantaba en los camerinos antes de salir a la pasarela y era muy feliz cuando mis compañeros de trabajo me pedían que cantara en reuniones y fiestas”, se lee en la biografía de Fede Dorcaz.

Posteriormente, él se mudó a Los Ángeles “para construir este camino”, pero fue en España cuando subió al escenario “para cantar por primera vez”.

Llegó a México “hace dos años” con el objetivo de “crecer” profesionalmente, según contó en exclusiva para el programa Hoy. Acababa de lanzar su álbum ‘Instinto’.

De hecho, en la famosa emisión, él formaba parte ya del elenco que participará en su sección ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, por lo que ya acudía a sus ensayos.

Él concursaría como pareja de su novia en la vida real, la ‘influencer’ Mariana Ávila, con quien llevaba año y medio de noviazgo.