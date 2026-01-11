Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez tras accidente en avioneta

El mundo del entretenimiento en Colombia está de luto luego de la muerte del cantante Yeison Jiménez ocurrida la tarde del 10 de enero tras el desplome de una avioneta en la que viajaba junto a parte de su equipo.

Los hechos ocurrieron en el sector entre Paipa y Duitama, en el país sudamericano.

El cantante de música popular colombiana conocido por temas como “Vete”, “Aventurero”, entre otros murió a los 34 años.

Originario de Manzanares, Caldas, un día antes había cantado en Santander. De igual manera murió su manager y su fotógrafo personal.

Aeronáutica Civil de Colombia dio a conocer que la avioneta matricula N325FA transportaba seis personas.

“La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento”, mencionó.

De igual forma a casi 24 horas de lo ocurrido, informaron que la avioneta logró despegar y estuvo en el aire alrededor de 4 minutos.