$!Muere el cantante Diego Verdaguer

Aunque no eran un dúo musical como tal, sino dos solistas, Amanda y Diego enamoraron a México y a los países hispanos con sus duetos románticos y de desamor.

Diego y Amanda volverían juntos a los escenarios como acostumbraban, y aunque era solo en Estados Unidos, estaban programadas 18 presentaciones, en diferentes ciudades.

El público de Estados como California, Texas y Colorado se quedarán esperando volver a ver a la pareja de argentinos, tras este sensible fallecimiento.

En diciembre del 2021, que fue cuando se anunció esta serie de conciertos, trascendió que en el show ambos artistas cantarían sus más emblemáticas canciones: “La ladrona”, “Voy a conquistarte” “Pídeme” “Simplemente amor”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “El Pecado”, “Él me mintió”, ” Así no te amará jamás”, “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar”, “Ámame una vez más”, “A mi amiga”, “Castillos”, “Corazón de Papel” y “Volveré”, que son los principales éxitos de ambos, y que habían estado adaptando a dos voces.