Muere el cantante Maxi Jazz, de la banda Faithless

La banda dijo en Twitter que Jazz había muerto pacíficamente mientras dormía. No dio una causa de la muerte, de acuerdo con infobae.com.

Maxi Jazz, vocalista de la banda británica de música electrónica Faithless, conocido por ser la voz de éxitos de trance como God Is a DJ e Insomnia , falleció a los 65 años.

La canción Insomnia de Faithless, de 1995, en la que Jazz rapea sobre sus dificultades para conciliar el sueño con el estribillo I can’t get no sleep (No puedo dormir), fue votada como la quinta mejor grabación dance de todos los tiempos por los lectores de la revista de música dance Mixmag en 2013.

La canción, que encabezó las listas dance en muchos países europeos, hizo bromear a Jazz en una entrevista de 2020: “Si me dieran una libra por cada vez que alguien ha venido diciendo: ‘No puedo dormir’, viviría en la estación espacial”.

Faithless dijo en su declaración: “Era un letrista brillante, un DJ, un budista, una magnífica presencia escénica, amante de los coches, hablador sin fin, bella persona, brújula moral y genio”.