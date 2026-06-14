Muere el cantante Oliver Tree en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Recientemente se había presentado en la Ciudad de México el pasado 30 de mayo y adicional a esto estuvo muy cercano al influencer Aarón Mercury durante su paso por nuestro país.

En total murieron seis personas y el cantante de “Life Goes On” se encontraba ahí. Contaba con apenas 32 años.

La tarde de este domingo autoridades de Río de Janeiro, Brasil informaron que el cantante estadounidense, Oliver Tree es una de las víctimas de un accidente de helicópteros ocurrida en Recreio dos Bandeirantes.

En el listado de los fallecidos también se incluye al youtuber de origen argentino Gaspi, quien estaba con Tree.

En el listado de los fallecidos también se incluye al youtuber de origen argentino Gaspi, quien estaba con Tree.

El accidente fue reportado a temprana hora, cuando cuerpos de emergencia llegaron al sitio para apoyar en la zona; según reportes de medios locales había cinco víctimas en uno de los helicópteros, mientras que otra más estaba en la otra nave involucrada.

Uno de los helicópteros se habría precipitado en dirección hacia el otro, provocando la fuerte colisión. Cayeron al parecer de, aproximadamente, 100 metros de altura. En tanto uno de estos cayó directamente hacia el estacionamiento de una agencia que ofrecía vehículos eléctricos, para después proceder a incendiarse ante el choque.

Revelaron que el alcance de las llamas llegó a 20 vehículos de dicho lugar, además de haber una fuerte presencia de columnas de humo que era posible observar desde largas distancias de dicha ciudad en donde se dio el infortunio.

Se sabe que la fuerza del impacto fue tal que incluso hizo que salieran disparadas algunas partes de las aeronaves y éstas cayera en zonas habitaciones, así como residenciales.

En tanto el cuerpo de bomberos, así como autoridades de seguridad ya laboran en la zona para restringir el paso y determinar cuáles fueron las causas de dicho incidente en donde celebridades resultaron víctimas del choque.

Autoridades de la Policía de Janeiro dieron a conocer dicha información y en el listado también se incluye al youtuber de origen argentino Gaspi, quien estaba con Tree.

Oliver Tree Nickel – pasajero

Lucas Vignale – pasajero

Gaspar Prim – pasajero

Lucas Brito Chaves – pasajero

Alexandre Souza – piloto

Charles Marsillac – piloto

De acuerdo a la información, dos helicópteros chocaron en un depósito de vehículos eléctricos, provocando el incendio de varios autos. La información preliminar refiere que el accidente ocurrió en el aire.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) informa que ha tenido conocimiento del accidente aéreo que involucró a dos helicópteros este 14 de junio, en Río de Janeiro, y está investigando la situación de las aeronaves y los pilotos involucrados. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos se encargará de investigar las causas.

ANAC lamenta el incidente, expresa su solidaridad con las familias y amigos de las víctimas y reitera a todos los pasajeros de vuelos de aviación general que deben verificar el estado de las compañías y las aeronaves antes de abordar.