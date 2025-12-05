Muere el comediante Eduardo Manzano, de ‘Los Polivoces’, a los 87 años

El actor y comediante mexicano Eduardo Manzano falleció este jueves 5 de diciembre, a los 87 años, confirmó su hijo Eduardo Manzano Martínez, a través de sus redes sociales.
“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, publicó en un comunicado.
“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”.
“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestra vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más”, añadió.
Eduardo Manzano es recordado por sus emblemáticos papeles en ‘Los Polivoces’, ‘Una Familia de Diez’ e ‘Hijazo de mi vidaza”.
Al momento la causa de su fallecimiento es desconocida, aunque se sabe que en 2021 tuvo problemas de salud que resultaron en su hospitalización.