$!Muere el diseñador mexicano Héctor Terrones a los 59 años de edad

Héctor Terrones, el diseñador de modas mexicano, falleció a los 59 años, tras una trayectoria de 33 años como modista de celebridades entre las cuales destacan la cantante Anahí y la actriz Laura Flores. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Beatriz Calles, quien es la directora de Fashion Week México, mediante sus redes sociales, en donde aprovechó el espacio para despedirse del también diseñador de la conductora Cecilia Galliano. “Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz”, dice la imagen que compartió tras el fallecimiento del diseñador mexicano. Además, ella escribió en la publicación “sobri gracias tantos momentos felices y divertidos juntos” y agregó que el funeral del diseñador Héctor Terrones se realizará en la funeraria J. García López del Pedregal a las 15:00 horas.

Hasta este momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Héctor Terrones, quien también colaboró con la cantante Gloria Trevi. Otra de las personas que se despidió del diseñador, fue la periodista Maxine Woodside.

En una publicación que realizó en sus redes sociales en donde recordó que el también colaborador del programa matutino Hoy, fue el “único mexicano que realizó una pasarela con sus diseños en el Museo del Louvre, en París”. Héctor Terrones fue un diseñador originario de la Ciudad de México. A pesar de que llegó a convertirse en un referente de la moda para las celebridades mexicanas, su familia no está relacionada con este ámbito.

La actriz y conductora Cecilia Galiano comparte la noticia de su muerte.

“Mi padre es empresario, (es dueño) de una compañía que se llama Plásticos Terrones, ahora ya son varias compañías porque mis hermanos se siguieron dedicando a lo mismo”, comentó en entrevista con Tomándonos un cafecito con Héctor afirma que sus ambiciones por alcanzar el éxito y emprender vienen de su padre, ya que él fue un innovador con los productos de plástico e incluso afirmó que su papá inventó las coladeras de este material. Desde pequeño, él trabajó en Plásticos Terrones: “yo me hice cargando bultos en la Merced”, afirmó e incluso cursó una carrera técnica en Máquinas y Herramientas en la Vocacional número 1 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), según comentó en entrevista con Pódcast Destrampados.