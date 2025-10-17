$!Muere el guitarrista Ace Frehley, fundador de KISS, tenía 74 años

El legendario guitarrista fundador de la banda KISS, Ace Frehley, falleció a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral causada por una caída en su estudio a finales de septiembre de 2025. El músico Ace Frehley había sido hospitalizado en estado crítico desde mediados de octubre, conectado a soporte vital, según confirmaron medios como Variety, The Washington Post y TMZ. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su familia en un comunicado este 16 de octubre, tras la difícil decisión de desconectarlo del respirador, ya que los médicos no lograron estabilizar su condición pese a varios días de tratamiento intensivo.

“Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un miembro esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos más importantes de la historia de la banda. Es y siempre será parte del legado de KISS. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos sus seres queridos, incluyendo a nuestros fans de todo el mundo”, escribió el grupo en su cuenta de Instagram. Frehley, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York. Su caída ocurrió alrededor del 25 de septiembre en su estudio de grabación, lo que derivó en una hemorragia cerebral grave, detalla quien.com Inicialmente, un comunicado en su Instagram el 25 de septiembre minimizó el incidente: “Ace tuvo una caída menor en su estudio, resultando en un viaje al hospital. Está bien, pero contra su voluntad, su médico insiste en que se abstenga de viajar por el momento”. Sin embargo, el 6 de octubre, se anunció la cancelación del resto de su gira de 2025 por “problemas médicos en curso”, afectando shows en el Medio Oeste de Estados Unidos y Europa.