$!Muere el guitarrista Ace Frehley, fundador de KISS, tenía 74 años

El legendario guitarrista fundador de la banda KISS, Ace Frehley, falleció a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral causada por una caída en su estudio a finales de septiembre de 2025.
El músico Ace Frehley había sido hospitalizado en estado crítico desde mediados de octubre, conectado a soporte vital, según confirmaron medios como Variety, The Washington Post y TMZ.
La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su familia en un comunicado este 16 de octubre, tras la difícil decisión de desconectarlo del respirador, ya que los médicos no lograron estabilizar su condición pese a varios días de tratamiento intensivo.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por KISS (@kissonline)
Una publicación compartida por KISS (@kissonline)
“Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un miembro esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos más importantes de la historia de la banda. Es y siempre será parte del legado de KISS. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos sus seres queridos, incluyendo a nuestros fans de todo el mundo”, escribió el grupo en su cuenta de Instagram.
Frehley, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York. Su caída ocurrió alrededor del 25 de septiembre en su estudio de grabación, lo que derivó en una hemorragia cerebral grave, detalla quien.com
Inicialmente, un comunicado en su Instagram el 25 de septiembre minimizó el incidente: “Ace tuvo una caída menor en su estudio, resultando en un viaje al hospital. Está bien, pero contra su voluntad, su médico insiste en que se abstenga de viajar por el momento”.
Sin embargo, el 6 de octubre, se anunció la cancelación del resto de su gira de 2025 por “problemas médicos en curso”, afectando shows en el Medio Oeste de Estados Unidos y Europa.
Rumores de su muerte circularon en redes sociales desde la mañana del 16 de octubre, impulsados por tributos prematuros de figuras como el baterista de Poison, Rikki Rockett, y el vocalista de Tool, Maynard James Keenan, pero fueron confirmados oficialmente por la familia horas después.
Como uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Ace Frehley adoptó la personalidad de “Space Ace” o “Spaceman”, con un maquillaje estelar inspirado en su afición por la astronomía y la ciencia ficción.
Su estilo de guitarra, influenciado por el blues rock de bandas como The Rolling Stones y Jimi Hendrix, aportó un sonido potente y melódico que definió el hard rock teatral de KISS. Llegó a la audición de la banda luciendo una zapatilla roja y otra naranja, un detalle que se convirtió en anécdota legendaria.
Durante su primera etapa con KISS (1973-1982), participó en nueve álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976) y Love Gun (1977). En este último, debutó como vocalista principal en la canción homónima, que se convirtió en un himno icónico.
El álbum en vivo Alive! (1975) capturó su energía frenética en el escenario, vendiendo más de cuatro millones de copias y convirtiéndose en un referente para generaciones de guitarristas. En 1978, coincidiendo con el lanzamiento simultáneo de discos solistas de los cuatro miembros, su álbum homónimo fue el más exitoso, gracias al cover de New York Groove de Hello, que alcanzó el Top 40 en Billboard.