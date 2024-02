Carl Weathers, famoso por interpretar personajes en “Depredador”, “Rocky” y “The Mandalorian” del universo Star Wars, falleció a los 76 años.

La noticia del deceso fue confirmada por su mánager Matt Luber y un comunicado de la familia que publicó a la prensa estadunidense.

”Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024. Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria”.

Recordado por su aportación al entretenimiento en muchas producciones que iban de comedia, acción y la ciencia ficción, Weathers será recordado por su huella imborrable, de acuerdo a su familia.

“A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo”.

Carl Weathers interpretó a Apollo Creed en las primeras cuatro películas de “Rocky” junto a Sylvester Stallone. También protagonizó el filme “Predator” de 1987 y tuvo un papel memorable en “Juego de Locura”, de Adam Sandler en 1996.

Fue nominado a un premio Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática por su trabajo en la serie de “Star Wars”, “The Mandalorian”.

Prestó su voz a Combat Carl en la franquicia “Toy Story” e interpretó una versión ficticia de sí mismo en un papel recurrente en ‘Arrested Development’.

Entre sus otros proyectos se incluyen participaciones en las series de televisión “Street Justice”, “Colony”, “The Shield”, “Chicago Justice” y “Brothers”, y las películas “Close Encounters of the Third Kind”, “Death Hunt” y “The Comebacks”.

En el comunicado la familia señaló que el actor falleció mientras dormía, tal como lo expresaron en el comunicado.