En una entrevista con The Guardian hace un par de años hablaba de la dureza de su infancia y primera juventud: “Tenía la sensación de que no existía. Mis padres eran personas maravillosas en muchos aspectos, pero no eran cariñosos. No recuerdo que ninguno de los dos me tocasen jamás. Me sentía ignorado hasta el punto en el que no existía, así que actuar era mi forma de agarrarme a la vida para no sentir que estaba muerto. Durante años, mi única forma de sentirme vivo era sobre el escenario”.

Vivió durante toda su vida de las artes que tanto amó, en todos sus aspectos: cine, televisión, interpretación, dirección, escritura... De hecho, antes de dar el salto a la interpretación, logró ser una cierta estrella pop.

Con poco más de 20 años, en 1956, formaba parte de una banda llamada The Tarriers cuando escribió y lanzó la muy popular en Estados Unidos The Banana Boat Song, que se convirtió todo un éxito. Pero, aunque durante toda su vida fue un gran aficionado Beethoven y al jazz, así como a las grandes novelas, a los que consideraba su “heroína”, rápidamente supo que la música no era lo suyo.