Con la voz muy entrecortada, con lagrimas y conteniendo llanto Andrea Legarreta fue la encargada de dar a conocer la noticia en vivo, pero no perdió la oportunidad de recordar la importancia de él en su vida personal, debido a que él la hizo protagonista y le tendió la mano cuando perdió su primer bebé.

La conductora recordó con gratitud que Nicandro fue una de las personas que le extendió su incondicionalidad, cuando ella y Erik Rubín perdieron al primer bebé que esperaban, hace poco más de dos décadas.

”Fue un hombre muy cercano a mí y no se me olvida cuando perdimos al primer bebé, el primer embarazo, su cercanía, su calidez, me dijo: Te vamos a esperar, porque fue durante la grabación de Vivan los niños y, de verdad se los digo, estoy muy agradecida, y sí quiero expresarlo porque el ser agradecido es lo más importante y él, lo único que me dio a mí fue motivos para agradecerle, por confiar en mí, por ser el jefe que fue conmigo, como me apoyó, destacó Legarreta aprovechando el espacio para enviarle el pésame a toda la familia del productor.