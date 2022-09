Coolio también fue el intérprete de Aw, Here It Goes, el tema musical de Kenan & Kel, una icónica serie de 1996 que en Latinoamérica se transmitió a través del canal Nickelodeon y también formó parte de la barra nocturna Nick at Nite.

Otros éxitos de Coolio fueron Fantastic Voyage de 1994, que incluso llegó al Número 3 de la lista Hot 100 de Billboard, It’s All the Way Live (now); West Up! y See you when you get there.