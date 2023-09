Su pareja Eza Mary escribió en Facebook: “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame, mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”.

Santa Fe Klan compartió una fotografía al lado de Lefty SM: “No puede ser, carnal, díganme que es mentiraaaaaaaaaa”.

Spotify México le dedicó un mensaje: “Tus rimas vivirán para siempre. Descanse en paz”

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación “por la muerte de un cantante del género musical rap”.

“Se desprende de las indagatorias preliminares, que en un domicilio ubicado en el fraccionamiento La Cima, en el municipio de Zapopan, se encontraba la víctima y su pareja sentimental, donde cerca de las 22:50 horas aproximadamente, al parecer ingresaron tres sujetos que sin mediar palabra alguna por la fuerza tomaron al ofendido para tratar de sacarlo de la vivienda, sin embargo, al no conseguirlo, le realizaron detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse a la huida”, describe el documento.