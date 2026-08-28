Muere el Rey Harald V de Noruega a los 89 años

Tras 35 años en el trono, será recordado como una figura popular y reformista que modernizó la monarquía, rompió con la tradición al casarse con una plebeya y sirvió como figura unificadora en los momentos más difíciles de Noruega, detalla bbc.com

Harald fue el primer rey nacido en Noruega desde el siglo XIV. Le sucede su hijo Haakon.

El palacio de Oslo informó que murió en paz a las 06:35 hora local (04:35 GMT) en el hospital nacional de la capital noruega. En las 24 horas previas a su muerte, miembros de la familia real visitaron al monarca y numerosas personas depositaron flores en el palacio.

El rey Harald V de Noruega murió a los 89 años de edad, tras haber ingresado en el hospital la semana pasada para recibir tratamiento por una rara enfermedad sanguínea.

Más recientemente, Harald y su familia han afrontado problemas de salud y escándalos, especialmente por la relación de su nuera, Mette-Marit, con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, y la condena por violación del hijo de ella Marius Borg Høiby.

Tras los atentados con bomba y armas de fuego de 2011 en Oslo y la isla de Utøya, Harald hizo un llamamiento a los noruegos para que se apoyaran mutuamente y no se dejaran dominar por el miedo.

Los observadores de la realeza lo describieron como una persona sencilla, respetada y querida, a quien califican de “abuelo” de la nación y “rey del pueblo”, título que también ostentó su padre, el rey Olaf V.

Durante su reinado, la monarquía noruega se volvió más igualitaria y transparente en materia de finanzas y salud, según declaró a la BBC Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, historiador y corresponsal de la realeza del canal noruego TV2.

Tove Taalesen, corresponsal de la realeza de Nettavisen, describió al difunto rey como “uno de los nuestros”, mientras que Caroline Vagle, experta en la realeza de la revista Se og Hør, afirmó que “siempre estuvo muy cerca del pueblo”.

Cuando la selección nacional de fútbol de Noruega regresó de Estados Unidos tras alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez, Harald los recibió en el palacio.

Le sobreviven su esposa, la reina Sonja, con quien estuvo casado casi 58 años; su hija, la princesa Märtha Louise; su hijo, el nuevo rey Haakon; y seis nietos.

Harald nació el 21 de febrero de 1937 en la finca de Skaugum, cerca de Oslo. Tenía tres años cuando el dictador Adolf Hitler ordenó la invasión de Noruega por la Alemania nazi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

La madre de Harald huyó con sus hijos a Suecia, y viajaron a Estados Unidos por invitación del presidente Franklin D. Roosevelt.

El príncipe Harald regresó con su familia a Noruega al finalizar la guerra y completó sus estudios y el servicio militar obligatorio.

Se convirtió en príncipe heredero en 1957 y estudió ciencias sociales, historia y economía en el Balliol College de Oxford entre 1960 y 1962.

Conoció a Sonja Haraldsen, hija de un empresario, en una fiesta, pero tuvo que esperar nueve años antes de poder casarse con ella. Su padre, el rey Olaf, siempre había deseado que se casara con una princesa europea.

Cuando su padre enfermó en 1990, el príncipe heredero se convirtió en regente. Harald ascendió al trono tras la muerte de Olaf el 17 de enero de 1991.

Según el historiador Trond Norén Isaksen, el rey adquirió una nueva madurez alrededor del año 2000, pasando de ser un hombre reservado, serio y tímido a alguien mucho más abierto y empático.

En julio de 2011, Harald se enfrentó a su mayor desafío como rey: el neonazi Anders Breivik asesinó a ocho personas con un auto bomba en Oslo antes de dirigirse a un campamento juvenil en la isla de Utøya, donde mató a tiros a otras 69 personas, la mayoría adolescentes.

El rey también era un apasionado del deporte y del medio ambiente; fue uno de los fundadores de la rama noruega del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y presidió la sección noruega durante 20 años.

Era un regatista tan consumado que representó a Noruega tres veces en los Juegos Olímpicos. Anunció su retirada de la vela de competición en 2022.

Cuando el príncipe heredero Haakon se casó con Mette-Marit en 2001, los reyes dieron la bienvenida al hijo de 4 años de ella, fruto de una relación anterior.

Marius Borg Høiby fue tratado como un miembro más de la familia, pero la Casa Real recalcó posteriormente que nunca fue miembro de la realeza.

La hija del rey, la princesa Märtha Louise, se casó inicialmente con un escritor noruego antes de contraer un segundo matrimonio, en 2024, con un estadounidense que se autodenominaba chamán, lo que generó gran controversia.

Las actividades empresariales de la pareja acabaron provocando que ella dejara de cumplir con sus deberes reales.

Si bien algunos noruegos quizá consideraron que Harald fue demasiado indulgente con las controvertidas decisiones de su familia, Vagle cree que demostró ser una persona que prefiere dialogar antes que dar órdenes severas.

A medida que la salud del rey se deterioraba, redujo definitivamente sus compromisos públicos en abril de 2024. Más recientemente, fue tratado con cortisona por una rara afección sanguínea, la anemia hemolítica, que provoca una disminución en el número de glóbulos rojos.

Ingresó en el hospital el 17 de agosto y su hijo asumió la regencia, haciéndose cargo de sus funciones. Este año, la familia real noruega ha enfrentado múltiples problemas de salud y escándalos que la han mantenido bajo un escrutinio público casi constante.