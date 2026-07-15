Muere Elsa Aguirre, una diva del cine de oro mexicano

Este miércoles se confirmó la noticia de la muerte de Elsa Aguirre, una diva mexicana que siempre será recordada por todo México. Elsa Aguirre fue una emblemática actriz que cautivó a generaciones enteras con su talento histriónico y una de las bellezas más imponentes de la Época de Oro, falleció a los 95 años de edad. Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes mediante redes sociales en un mensaje donde desean resignación a sus familiares.

Fue una de las bellezas más emblemáticas de la Época del Cine de Oro.

”El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano”, es lo que se puede leer en la publicación.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.



Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/dhx9LOgHl1 — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) July 15, 2026

Aunque su carrera se extendió hasta 2004, cuando apareció en la serie “Belinda”, su legado en el mundo del espectáculo seguirá vivo, y su impacto se mantendrá vigente a lo largo de los años. Una diva del cine de oro La carrera de Elsa Aguirre comenzó tras ganar un concurso de belleza que le abrió las puertas de la industria cinematográfica. Su debut llegó en 1946 y, a partir de entonces, construyó una filmografía con más de 40 películas, entre las que destacan Ojos de juventud, Lluvia roja, La mujer que yo amé, Cuidado con el amor y Vainilla, bronce y morir.

Con Pedro Infante filmó la película Cuidado con el Amor.

Su trayectoria fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Ariel de Oro por su aportación al cine mexicano y un Luna del Auditorio por su legado artístico. Además de su carrera artística, Elsa Aguirre fue admirada por su disciplina y estilo de vida. Durante décadas promovió la práctica del yoga, la meditación y una filosofía enfocada en el bienestar integral, faceta que mantuvo incluso después de retirarse de los escenarios en 2004.

Lluvia roja, fue la película que filmó junto a Jorge Negrete en 1950.

Su muerte ocurre apenas unos meses después del fallecimiento de su hermana, la también actriz Alma Rosa Aguirre, marcando el adiós de dos de las figuras más representativas de una generación que dio identidad al cine mexicano durante el siglo XX.

En abril de este año, Elsa Aguirre recibió un homenaje en Cuernavaca para celebrar más de 80 años de trayectoria artística, un reconocimiento en vida que hoy adquiere un significado especial tras su partida. Con su fallecimiento, México pierde a una de las últimas grandes estrellas del Cine de Oro, cuyo legado permanecerá en la memoria de varias generaciones de espectadores.

Tenía 95 años al momento de su muerte.

Lamentan su partida Lili Brillanti ”Eligió Morelos para pasar sus últimos años de vida. Descanse en paz la gran Elsa Aguirre. La leyenda del Cine de Oro mexicano, Elsa Aguirre, ha muerto a los 95 años. Era la última diva sobreviviente de una era dorada del cine mexicano”

Eligió Morelos, para pasar sus últimos años de vida.



Descanse en paz la gran #ElsaAguirre 🕯️🕊️



La leyenda del Cine de Oro mexicano, Elsa Aguirre, ha muerto a los 95 años. Era la última diva sobreviviente de una era dorada del cine mexicano . pic.twitter.com/KD9LXaIzlE — Lili Brillanti (@labrillanti) July 15, 2026

Secretaría de Cultura del Gobierno de México “La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta profundamente el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine mexicano. A lo largo de una trayectoria de más de ocho décadas participó en decenas de producciones que forman parte de la historia de la cinematografía nacional, dejando una huella perdurable por su talento, sensibilidad interpretativa y contribución al patrimonio cultural de México. “Expresamos nuestras condolencias a su familia, amistades y a la comunidad cinematográfica, descance en paz”.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta profundamente el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine mexicano. A lo largo de una trayectoria de más de ocho décadas participó en decenas de producciones... pic.twitter.com/siwfgpMT1j — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) July 15, 2026

Miguel Torruco “México despide a Elsa Aguirre, estrella de la Época de Oro del cine mexicano. Compartió la pantalla con mi abuelo Miguel Torruco en varias películas y promovió aquella época inolvidable junto a mi abuela María Elena Marqués y al presidente Adolfo López Mateos. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Que encuentren consuelo en el cariño de México y en el legado eterno de Elsa Aguirre.Descanse en paz”.

Aquí junto al actor Miguel Torruco en el filme La Estatua de Carne (1951).

Laura Zapata Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de la entrañable Elsa Aguirre, una de las mujeres más bellas, talentosas y emblemáticas del cine mexicano. Tuve el privilegio de recibirla como invitada en mi programa de radio “Indiscreciones de Sobremesa”, donde pude conocer de cerca su elegancia, su inteligencia y la enorme calidad humana que siempre la distinguió.

Laura Zapata junto a Elsa Aguirre.

Hoy México despide a una leyenda, pero su legado permanecerá para siempre en la historia de nuestro cine y en el corazón de quienes admiramos su extraordinaria trayectoria. Descanse en paz, querida Elsa Aguirre.