Muere Eric Bauza a los 46 años: la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

El actor de doblaje canadiense Eric Bauza, una de las figuras más prolíficas y reconocidas de la animación contemporánea por dar voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas y múltiples personajes icónicos de los Looney Tunes, falleció a los 46 años de edad, confirmaron sus familiares y registros médicos oficiales.

La causa del deceso del comediante e intérprete fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según detalla el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia de Bauza informó que su fallecimiento ocurrió de manera “repentina” el pasado domingo 25 de octubre.

Nacido en Toronto, Canadá, Bauza inició su trayectoria profesional en la industria cinematográfica tras mudarse a Estados Unidos para estudiar animación. Sus primeros pasos en Hollywood los dio como diseñador de personajes en diversos estudios de producción, trabajo que combinaba en su tiempo libre con grabaciones de voz y pruebas de locución, según detalla su perfil en la base de datos cinematográfica IMDb.

Su agencia de representación, SBV Talent, destacó que esa inmersión directa en el diseño visual y la estructura artística de los dibujos animados sirvió como catapulta para convertirse en uno de los locutores más demandados de Hollywood.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Bauza acumuló cientos de créditos en producciones de empresas multinacionales de entretenimiento como Disney, DreamWorks y Cartoon Network.

Entre sus interpretaciones más destacadas figura su participación en la película Coyote vs. Acme, producida por Warner Animation Group (filial de Warner Bros. Discovery), donde prestó su voz a una amplia gama de personajes emblemáticos como Piolín, Porky Pig, Elmer Gruñón, Foghorn Leghorn (el Gallo Claudio), además de sostener el acento neoyorquino característico de Bugs Bunny y el ceceo distintivo del Pato Lucas.

El trabajo de Bauza fue reconocido de manera continua por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. En 2022 obtuvo el premio Daytime Emmy a la mejor interpretación de voz en un programa animado por su labor en la franquicia Looney Tunes, galardón que volvió a conseguir en las ediciones de 2023 y 2025.

Además de su trabajo en la franquicia de Warner Bros., el actor diversificó su repertorio interpretando a personajes principales en otras franquicias globales de cine y televisión, tales como el Gato con Botas en Las aventuras del Gato con Botas, Splinter en El origen de las Tortugas Ninja, Fozzie Bear en Los bebés Muppet, el personaje titular en la película animada El Pájaro Loco y el General Toad en La película de Super Mario Bros..