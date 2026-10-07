Muere Eva Marie Saint, estrella de ‘Súperman’, a los 102 años

Eva Marie Saint, actriz ganadora del Oscar y reconocida por sus papeles en “Nido de ratas” e “Intriga internacional”, falleció este martes 6 de octubre en su hogar de Los Ángeles a los 102 años.

La actriz es recordada como una de las figuras destacadas del entretenimiento, al ganar un premio de la Academia en 1955 como mejor actriz de reparto por la película “Nido de ratas”. Dicha cinta, protagonizada por Marlon Brando, recibió 12 nominaciones a los premios de la Academia y consiguió ocho estatuillas. Las causas del fallecimiento no se dieron a conocer.

Antes de alcanzar la fama en la pantalla grande, Eva Marie Saint desarrolló una carrera en televisión. Participó en producciones como “Philco Playhouse”, “Robert Montgomery Presents” y “Studio One”, sentando las bases de su trayectoria artística.

Saint no solo brilló en la cinta con Brando, también tuvo un papel relevante en la película de Alfred Hitchcock de 1959, “North by Northwest” (Intriga internacional), donde dio vida a Eve Kendall, una misteriosa agente secreta.

Su filmografía incluye títulos como “Exodus”, “All Fall Down”, “The Sandpiper”, “Grand Prix” y “The Russians Are Coming the Russians Are Coming”. También formó parte de “Superman Returns”, interpretando a Martha Kent, la madre adoptiva de Clark Kent.

En 1990 obtuvo un Emmy a mejor actriz de reparto por la miniserie “People Like Us”. Su última aparición en cine ocurrió en 2014 con “Winter’s Tale”.

Su esposo, el director Jeffrey Hayden, falleció en 2016. Le sobreviven dos de sus hijos, así como cuatro nietos y dos bisnietos.