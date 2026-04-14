Muere Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes, tras hospitalización

Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes, falleció a los 64 años luego de estar hospitalizado por complicaciones que deterioraron su salud.

El integrante de la banda de rock en español tenía una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo, principalmente el intestino, pero por el momento no se revelaron las causas de su fallecimiento, de acuerdo con medios internacionales.

De acuerdo con El Clarín, de Argentina, la muerte del vocalista de Los Enanitos Verdes, la anunció Diego Gareca, secretario de Cultura de la provincia de Mendoza.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables, recordaremos tu música, hasta siempre, Felipe”, escribió en un post en su cuenta de Facebook.

La última presentación de Staiti en México junto con Enanitos Verdes fue en el Vive Latino 2026.

Staiti fue una figura clave en la historia de Enanitos Verdes desde su fundación en la década de los 80, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo. Con la banda participó en la creación de temas que trascendieron generaciones como “La muralla verde”, “Te vi en un tren” y “Luz de Día”, consolidándose como uno de los referentes del rock en español.

A lo largo de su carrera, se distinguió por su constancia dentro de la agrupación, manteniéndose activo incluso tras la muerte de Cantero en 2022.

De acuerdo con La Nación, en 2024, tuvo una gira por diferentes países de América Latina con motivo del 40 aniversario del lanzamiento del primer disco de la banda. Pero durante su paso por México se contagió de una bacteria que lo llevó a tener cuadros de deshidratación y tuvo que ser internado.

Su última presentación en México fue durante el festival Vive Latino 2026, donde volvió a encontrarse con el público que siguió su trayectoria durante décadas.

En redes, artistas lamentaron su partida.

Hombres G publicó en su cuenta oficial de Instagram “Hoy nos despertamos con una noticia que nos deja sin palabras. Se nos ha ido nuestro hermano del alma, Felipe Staiti. Aún nos cuesta creerlo... El año pasado tuvimos la suerte de compartir gira con él y con Enanitos Verdes por Estados Unidos... Aún con el corazón encogido por la pérdida de Marciano Cantero, hoy se nos vuelve a romper algo muy dentro. Se va uno de los grandes guitarristas del rock en nuestro idioma, pero sobre todo, una persona maravillosa. Nos quedamos con su música, con su risa, con todo lo vivido”.