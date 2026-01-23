Muere Francis Buchholz, bajista del grupo Scorpions, tenía 71 años

Según medios internacionales, Buchholz murió en paz y acompañado de sus seres queridos. Sobre su edad, existen versiones contradictorias: algunas fuentes indican que tenía 71 años, mientras que otras señalan 75. Hasta el momento, su familia no ha emitido una aclaración pública definitiva, por lo que este dato permanece sujeto a confirmación oficial.

El músico falleció el jueves 22 de enero de 2026, tras una batalla privada contra el cáncer, de acuerdo con información compartida por su familia y retomada por medios especializados en música y entretenimiento, así como por ex integrantes de la agrupación.

El mundo del rock internacional confirmó la muerte de Francis Buchholz, bajista emblemático de la banda alemana Scorpions, figura clave durante el periodo de mayor proyección global del grupo.

Francis Buchholz nació en Hannover, Alemania, en 1954, ciudad donde también se formó Scorpions. Comenzó su camino en la música a los 11 años, aunque en su juventud estudió ingeniería, una etapa que abandonó al decidir dedicarse por completo al rock, señaló elimparcial.com

Antes de integrarse a Scorpions, formó parte de la banda Dawn Road, donde coincidió con Uli Jon Roth. En 1973, esa formación se fusionó con Klaus Meine y Rudolf Schenker, dando origen a la alineación que marcaría el rumbo definitivo del grupo.

Desde ese momento y hasta 1992, Buchholz fue el bajista oficial de Scorpions, periodo considerado por muchos seguidores como la etapa más influyente de la banda a nivel internacional.

El debut discográfico de Francis Buchholz con Scorpions ocurrió en Fly to the Rainbow (1974). A lo largo de casi dos décadas, participó en 12 álbumes de estudio, varios de ellos considerados fundamentales dentro del hard rock.

Entre los discos más representativos en los que colaboró se encuentran Lovedrive (1979), Animal Magnetism (1980), Blackout (1982), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990)

Durante ese periodo, Scorpions alcanzó ventas superiores a 100 millones de discos en todo el mundo y obtuvo más de 50 certificaciones de oro y platino, cifras ampliamente documentadas por la industria musical.

La salida de Buchholz ocurrió en 1992, poco después del éxito comercial de Crazy World. Durante años, el músico evitó dar detalles, pero más adelante explicó que su decisión respondió a varios factores.

Por un lado, expresó su deseo de priorizar su vida familiar, especialmente tras el nacimiento de sus hijas gemelas. Por otro, reconoció que se sentía cansado del entorno interno de la banda, marcado por conflictos personales, disputas legales y tensiones constantes.

Tras alejarse de los escenarios, Francis Buchholz trabajó durante un tiempo como consultor musical. Sin embargo, su vínculo con el rock no terminó ahí.

En sus últimos años, el bajista habló con serenidad sobre su carrera. Señaló que los momentos más importantes para él siempre ocurrieron sobre el escenario, sin importar el tamaño del recinto, siempre que el espectáculo fuera sólido y honesto con el público.

Tras confirmarse su fallecimiento, Klaus Meine, Rudolf Schenker y Matthias Jabs compartieron un mensaje de despedida en el que destacaron su aportación musical y aseguraron que su legado seguirá presente en la historia del rock.