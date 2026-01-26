Muere Gabriel Garzón, la voz mexicana de Topo Gigio: así fue su historia

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”. — Jorge Falcón en Instagram, mensaje que confirmó el fallecimiento de Garzón.

La noticia de su muerte, ocurrida el 25 de enero de 2026 a los 57 años, fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, amigo y colega de Garzón, a través de un mensaje emotivo publicado en su cuenta de Instagram.

La trayectoria del actor de doblaje, locutor y titiritero tocó a varias generaciones que crecieron escuchando sus interpretaciones y disfrutando de sus presentaciones en televisión y espectáculos familiares.

El mundo del entretenimiento y el doblaje mexicano está de luto tras el fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano , quien dio voz al emblemático personaje Topo Gigio en México durante más de tres décadas.

Hasta ahora, no se han dado a conocer oficialmente las causas específicas que llevaron a su deceso, aunque semanas antes de su muerte, familiares, colegas y amigos solicitaron públicamente donadores de sangre para apoyar su tratamiento médico, de acuerdo con elimparcial.com.

Gabriel Garzón nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Desde temprana edad mostró interés por las artes, lo que lo llevó a estudiar la creación y manejo de marionetas en Estados Unidos, una formación que sería clave en su carrera posterior en el doblaje y el entretenimiento infantil.

Su relación con Topo Gigio comenzó en 1994, cuando el productor Javier Toledo le propuso asumir la voz del famoso ratoncito italiano para el público hispanohablante. Su primera interpretación fue registrada en Argentina, donde realizó grabaciones de prueba y cápsulas promocionales para televisión.

Desde esa década, Garzón se convirtió en la voz oficial de Topo Gigio en México, aportando ternura, humor y personalidad al personaje que ya era un ícono de la cultura popular infantil desde su creación en Italia en 1958 por María Perego.

Además de su labor con Topo Gigio, Garzón participó en diversos proyectos de entretenimiento familiar como actor y locutor. Entre sus colaboraciones se destacan programas infantiles como:

También trabajó con la reconocida productora Silvia Roche en proyectos como Odisea Burbujas, y participó en producciones internacionales como Los Chuperretease Amigos.

Su papel en el doblaje trascendió la televisión tradicional: en 2006, Topo Gigio fue producido en México durante el Mundial de Fútbol, y en 2020 volvió a dar vida al personaje en una serie animada contemporánea, reafirmando así su relevancia dentro del entretenimiento infantil.