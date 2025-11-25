$!Muere Gabriela Michel, mamá de la actriz Aislinn Derbez

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje mexicana y mamá de la actriz Aislinn Derbez , falleció a los 65 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de su cuenta de Twitter.
De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió la mañana de este lunes 24 de noviembre en su domicilio, aproximadamente a las 07:00 a.m., por lo que los primeros reportes apuntan a un accidente doméstico como posible causa.
La ANDI emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de Michel, expresando su pesar y enviando condolencias a sus familiares y amigos.
A través de un mensaje íntimo y cargado de emotividad, Aislinn Derbez compartió cómo vive el proceso de despedir a su madre, la reconocida actriz de doblaje Gabriela Michel, fallecida ayer 24 de noviembre.
En su mensaje, Aislinn no solo expresó el impacto emocional del momento, sino que también aclaró la causa del fallecimiento de su madre, luego de que surgieran diversas versiones en redes sociales.
Fue ella quien confirmó que Gabriela Michel murió a causa de un infarto, desmintiendo así especulaciones que apuntaban a un accidente doméstico, detalla quien.com
El medio artístico y los seguidores han comenzado a recordar su carrera y su legado, especialmente en redes sociales, donde destacan su gran profesionalismo y la calidez de su voz.
La partida de Gabriela Michel representa una pérdida importante para la industria del doblaje en México. Su voz marcó generaciones y su trabajo trasciende más allá de su linaje familiar, destacándose por su talento y su contribución al entretenimiento mexicano.
La actriz Gabriela Michel nació en octubre de 1960 en la Ciudad de México. Desde joven mostró un gran interés por la actuación y la interpretación de voces, lo que la llevó a formarse en técnicas de doblaje y actuación frente a la cámara.
A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano, participando en películas, series y producciones animadas que marcaron a varias generaciones. Entre sus trabajos más destacados se encuentran.
Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, un papel que le permitió transmitir calidez y autoridad a un personaje emblemático de Disney. También fue la voz de Samantha Jones en la versión en español de Sex and the City, donde logró capturar la personalidad sofisticada y atrevida del personaje. Participaciones en series como Esposas desesperadas, doblando personajes clave.
Otros trabajos de doblaje incluyen personajes en películas como El diario de la princesa, Los padrinos mágicos y diversas producciones animadas que se convirtieron en favoritas del público infantil y adolescente, entre otros.