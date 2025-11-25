$!Muere Gabriela Michel, mamá de la actriz Aislinn Derbez

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje mexicana y mamá de la actriz Aislinn Derbez , falleció a los 65 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió la mañana de este lunes 24 de noviembre en su domicilio, aproximadamente a las 07:00 a.m., por lo que los primeros reportes apuntan a un accidente doméstico como posible causa.

La ANDI emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de Michel, expresando su pesar y enviando condolencias a sus familiares y amigos.

A través de un mensaje íntimo y cargado de emotividad, Aislinn Derbez compartió cómo vive el proceso de despedir a su madre, la reconocida actriz de doblaje Gabriela Michel, fallecida ayer 24 de noviembre.

En su mensaje, Aislinn no solo expresó el impacto emocional del momento, sino que también aclaró la causa del fallecimiento de su madre, luego de que surgieran diversas versiones en redes sociales.

Fue ella quien confirmó que Gabriela Michel murió a causa de un infarto, desmintiendo así especulaciones que apuntaban a un accidente doméstico, detalla quien.com