Muere Guy Moon, compositor de temas icónicos como ‘Los Padrinos Mágicos’ y ‘Danny Phantom’

Una pequeña parte de nuestra infancia está de luto, pues el compositor Guy Moon falleció a los 63 años de edad luego de un accidente automovilístico.

Quizás su nombre no te suena tanto, pero Guy Moon fue un compositor musical nominado al Emmy e hizo gran parte de su carrera componiendo temas musicales para series infantiles.

La familia Moon confirmó su fallecimiento el 10 de enero mediante una publicación en la cuenta de Facebook del compositor, que indica que falleció el jueves por la mañana en un accidente de tráfico.

“Nos sentimos especialmente afortunados de haber podido llamarlo padre y esposo. Al afrontar juntos lo que parece ser un dolor insuperable, nos anima a llorarlo con honor y valentía, con las herramientas que nos brindó en su hermosa vida”, dice la publicación. “Ha dejado un legado inconfundible y lo extrañaremos profundamente, tanto nosotros, su familia y muchas otras personas cuyas vidas impactó”.

De acuerdo al Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Guy Moon falleció a causa de “lesiones traumáticas” en un accidente de tráfico en California, según él.

Guy Moon musicalizó parte de tu infancia

Guy Moon (1962–2026) fue un prolífico compositor estadounidense reconocido por definir el sonido de la televisión infantil y animada de finales de los años 90 y principios de los 2000, principalmente para Nickelodeon y Cartoon Network.

Su estilo se caracterizó por ser enérgico, fantástico y versátil. Su colaboración más estrecha fue con el creador Butch Hartman, para quien compuso la música de sus producciones más exitosas: Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom.

Sin embargo, también participó en la música de series como La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, Johnny Test (tanto la serie original como el reboot), Manual de supervivencia escolar de Ned y ZonaTiza, entre otras.