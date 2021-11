Muere Heath Freeman, actor de la serie ‘Bones’

De acuerdo con Deadline, Montifiore detalló que Heath Freeman estaba emocionado por su más reciente trabajo cinematográfico, pues hace apenas cuatro días había terminado de grabar la película Terror on the Prairie con la actriz Gina Carano, a quien recordarmos por su papel como Cara Dune en la serie de The Mandalorian. Difundió El Heraldo de México.

“Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente talentoso vivirá por siempre”, expresó Joe, quien pidió que se recuerde al actor como una bendición para la vida de todos aquellos que lo conocieron.

¿Quién era Heath Freeman?

La primera aparición de Heath fue en la serie Urgencias, en 2001, pero también tuvo participación en NCIS: Investigación Criminal; sin embargo, se volvió más conocido cuando dio vida a un asesino en serie en la serie Bones, protagonizada por Emily Deschanel y David Boreanaz.

El actor es egresado de las Universidades de Texas y Nueva York con estudios de cine y teatro también participó en series como Raising the Bar, Tru Calling, El Maravilloso Mundo de Disney, Medical Investigation, The Closer, Sin rastro, Ganando el juicio, Spartacus; Blood and Sand y Torchwood; Web of Lies.

Mientras que en cine se le vio en Coffees, All American Christmas Carol, Dark was the Night, Hogar no tan dulce hogar, The Wicked Within, Why Not Choose Love: A Mary Pickford Manifesto, Warrior Road, Soft, Y al séptimo día, Doce Huérfanos, The Outlaw Johnny Black. Para 2022 aparecería en las cintas Devil’s Fruit, que está en postproducción y Terror on the Prairie, que recién había terminado de grabar.