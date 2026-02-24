Muere Héctor Zamorano, ex participante de ‘La Academia’

Héctor Zamorano, exintegrante de La Academia primera generación, murió a los 47 años luego de una enfermedad crónica que “lo venció”; además, padeció depresión. Los primeros en compartir la noticia acerca de la muerte del cantante fueron los conductores de Ventaneando, quienes aseguraron que falleció rodeado de su familia en Veracruz, su estado natal. El exalumno de La Academia fue el primero en ser eliminado en la temporada en la que participó junto a Yahir, Nadia y Víctor García.

“No quería hablar, ni compartir; hace un año lo buscamos para una entrevista. Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo”, declaró Pedro Sola. Héctor Zamorano vivió dos años junto a Wendolee Ayala y Estrella Veloz, sus compañeras en la primera temporada de La Academia y fueron ellas quienes revelaron más detalles acerca del fallecimiento del cantante, pero mantuvieron su privacidad, señala elfinanciero.com De acuerdo con Wendolee, en los últimos años el cantante tuvo una enfermedad crónica que afectó su estado de salud significativamente, pero no reveló el tipo de padecimiento. “Tenía un problema crónico que finalmente lo venció, pero lo importante no es eso, sino que murió rodeado de su familia en su casa, en Veracruz. Su mamá y su papá lo acompañaron en este proceso, también sus amigos estuvimos al pendiente”, declaró en entrevista para Ventaneando.