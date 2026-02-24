Muere Héctor Zamorano, ex participante de ‘La Academia’

Héctor Zamorano, exintegrante de La Academia primera generación, murió a los 47 años luego de una enfermedad crónica que “lo venció”; además, padeció depresión.
Los primeros en compartir la noticia acerca de la muerte del cantante fueron los conductores de Ventaneando, quienes aseguraron que falleció rodeado de su familia en Veracruz, su estado natal.
El exalumno de La Academia fue el primero en ser eliminado en la temporada en la que participó junto a Yahir, Nadia y Víctor García.
“No quería hablar, ni compartir; hace un año lo buscamos para una entrevista. Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo”, declaró Pedro Sola.
Héctor Zamorano vivió dos años junto a Wendolee Ayala y Estrella Veloz, sus compañeras en la primera temporada de La Academia y fueron ellas quienes revelaron más detalles acerca del fallecimiento del cantante, pero mantuvieron su privacidad, señala elfinanciero.com
De acuerdo con Wendolee, en los últimos años el cantante tuvo una enfermedad crónica que afectó su estado de salud significativamente, pero no reveló el tipo de padecimiento.
“Tenía un problema crónico que finalmente lo venció, pero lo importante no es eso, sino que murió rodeado de su familia en su casa, en Veracruz. Su mamá y su papá lo acompañaron en este proceso, también sus amigos estuvimos al pendiente”, declaró en entrevista para Ventaneando.
Estrella reveló que comenzó con el problema de salud desde hace tres o cuatro años, el cual lo llevó a estar hospitalizado. Héctor Zamorano estuvo en la primera generación de La Academia, donde fue el primer eliminado de la temporada.
Posteriormente, participó en Desafio de estrellas, una emisión especial donde los alumnos expulsados podían interpretar sus canciones para que el público los conociera.
En 2003 lanzó su primer y único álbum titulado Mi sabor, donde la canción más popular fue ‘Batido de coco’, la cual lanzó en versión reggae y batucada.
Hizo una colaboración con Nadia en el tema La pareja ideal y posteriormente salió en la producción del sencillo Inseparables, donde cantaron varios de la primera generación como Myriam y Víctor García.
De acuerdo con su página de Instagram, se dedicó a la locución y a postear videos en sus redes sociales, pero en su cuenta no subía nada desde hace casi un año.
Se conoce que Héctor Zamorano padecía depresión y por ello se mantuvo alejado de la vida pública. “No tengo celular, me prestaron uno para responder, pero no hablo con nadie, estoy apartado de todos”, dijo en un mensaje cuando Ventaneando lo buscó para platicar con él.
Además, Estrella, su compañera y amiga, reveló lo siguiente “Cuando no te encuentras bien, no quieres compartir nada. Llevaba mucho tiempo que no me respondía, no sabía nada, solo contacté a su familia para apoyarlos, pero me dijeron que estaba todo controlado”.