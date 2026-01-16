Muere ‘hija secreta’ de Freddie Mercury, tenía cáncer

La noticia fue confirmada por su esposo a Daily Mail, quien aseguró que la mujer falleció de manera tranquila y rodeada de su familia.

Según se dio a conocer recientemente, Bibi murió tras una larga lucha contra un raro cáncer espinal, una enfermedad poco frecuente que la habría acompañado durante años.

La historia más desconocida y controvertida en torno a Freddie Mercury suma ahora un desenlace triste. Bibi, la mujer que afirmaba ser la hija secreta del legendario vocalista de Queen, falleció a los 48 años, lo que reavó el debate sobre una supuesta paternidad que salió a la luz décadas después de la muerte del artista.

“Bibi está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, confirmó su esposo, quien agregó que Bibi deja dos hijos, de nueve y siete años, señala quien.com

Además, señaló que, cumpliendo la última voluntad de su esposa, sus restos fueron esparcidos en los Alpes. Su muerte se produce apenas unos meses después de que su identidad y su historia personal se hicieran públicas, lo que generó un fuerte impacto.

La existencia de Bibi como supuesta hija del cantante fue revelada en 2025 por la escritora y periodista Lesley-Ann Jones, en el libro Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, en el cual se relata que Mercury habría concebido a su hija en 1976 durante una relación con la esposa de un amigo cercano.

Según la autora, Bibi decidió romper el silencio tras décadas de anonimato y habría aportado cartas, documentos y recuerdos personales que respaldarían su vínculo con Mercury. Aun así, la información fue recibida nunca fue corroborada, ya que nunca se hizo pública una prueba de ADN ni un reconocimiento legal.

Según esa obra, la relación entre el cantante y Bibi fue intensa y afectuosa: ella afirmó que Mercury la “adoraba y tenía devoción” por ella desde su nacimiento, y que mantuvieron contacto estrecho durante los últimos 15 años de su vida.

Jones también aseguró que Bibi poseía cartas, fotografías y documentos, y que habría recibido apoyo económico mediante un acuerdo privado aunque no figura como heredera oficial en el testamento del artista.

No obstante, Bibi no figura en el testamento oficial del artista, lo que alimentó las dudas sobre la veracidad de la historia y abrió un debate entre especialistas, seguidores y personas cercanas a Freddie Mercury.