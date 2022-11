Muere hijo del actor Tim Roth a a los 25 años de edad

“Me ha quitado la mitad de mi audición, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado”, dijo el Cormac en una de sus publicaciones.

“Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa”, continuó en su mensaje que publicó junto a un video de él tocando la guitarra.

“Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta...Y nunca sabes cuándo vas a ser tú. A la mierda el cáncer”, compartió con sus seguidores. Su último posteo fue el 16 de agosto de este año.

En su última publicación, Cormac agradeció a sus seguidores por su apoyo, ya que les dijo: ‘No siempre puedes elegir tu destino. No siempre puedes elegir tu futuro.

El cantante, que nació como Michael Cormac Roth en 1996, era el menor de los hijos del actor. El intérprete británico, mundialmente famoso por sus papeles en películas de Quentin Tarantino, y su esposa tienen otro hijo llamado Hunter. Roth además tiene otro hijo, Jack, de su primer matrimonio, con Lori Baker.