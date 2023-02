El cineasta británico Hugh Hudson, que dirigió en 1981 la exitosa película Carros de Fuego, murió a los 86 años, confirmó su familia a través de un comunicado.

El director falleció tras haber sufrido una “corta enfermedad”, en el hospital de Charing Cross de Londres

Hudson comenzó su carrera como director de documentales y anuncios para televisión, antes de dar el salto al cine y obtener el éxito con su primer largometraje, que fue nominado a siete Premios Oscar, de las cuales ganó cuatro.

La cinta, con guion de Colin Welland y banda sonora de Vangelis, es un drama histórico centrado en las experiencias de dos corredores, Eric Liddell, un cristiano escocés, y Harold Abrahams, un judío inglés.

La película, que narra la historia de esos dos atletas que se preparan para competir en los Juegos Olímpicos de París de 1924, fue “una de las mejores experiencias de mi vida profesional”, declaró el actor.

Hudson fue ganador del Óscar como Mejor Director por Carros de fuego.

Dirigió por úiltima vez en 2016 con la cinta Altamira, cinco años antes de eso también hizo el documental Rupture.

Entre su filomgrafía están The tortoise and the hare, Fangio, Greystoke, Kinnock, Nuevos rebeldes, I dreamed of Africa, entre otras películas.