El actor estadounidense James McCaffrey, conocido por dar vida al protagonista de la saga en “Max Payne”, falleció a los 65 años, confirmaron medios estadounidenses.

TMZ reveló que la causa de muerte fue un mieloma múltiple, enfermedad con la que el actor estuvo luchando hasta la noche del pasado domingo, contando con 65 años a la fecha de su fallecimiento.

A través de Twitter, los fanáticos de las sagas de videojuegos recordaron su trabajo compartiendo “clips” de sus personajes.

Las compañías como Rockstar Games, y cuentas como la del videojuego “Alan Wake” también expresaron su pésame con respecto a la noticia.

Reconocido ampliamente por interpretar personajes en videojuegos, el actor debutó en la pantalla chica a principios de la década de 1990 en “New York Undercover”, una serie de drama policial. Posteriormente trabajó en “Viper” donde también hacía personajes de acción.

El cambio en su carrera vino en 2004 con “Rescure Me”, que lo consolidó como un actor dramático al explorar esta faceta en sus personajes, donde además llegaba a combinarse la acción.

Participó en series como “Sex and the City”, “As the World Turns”, “Beautiful People”, “She’s Gotta Have It”, “Jessica Jones” y películas como “The Orphan Killer”, entre otras.

McCaffrey participó en todas las entregas del videojuego Max Payne, y fue colaborador en la saga “Alan Wake” 1 y 2, como Alex Casey, detective del FBI. También intervino en videojuegos como “Control” y “Alone in the Dark”.