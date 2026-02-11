Muere James Van Der Beek, actor de la serie ‘Dawson’s Creek’

Se ha dado a conocer la muerte el actor James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawson’s Creek, a los 48 años mientras estaba en su domicilio en Texas, Estados Unidos.
“Nuestro querido James David Van Der Veek falleció pacíficamente esta mañana, él vivió sus últimos días con valentía, fe y agradecimiento, hay mucho que compartir respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado, por ahora pedimos privacidad mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, se lee en el comunicado.
Aunque las causas de la muerte del actor no fueron reveladas en el comunicado, en 2024 él mismo informó que padecía un tipo de cáncer, diagnóstico que recibió luego de confundir un síntoma con un malestar al tomar café, detalla elfinanciero.com
Una publicación compartida por James Van Der Beek (@vanderjames)
En agosto de 2023, James Van Der Beek acudió al médico para realizarse una revisión de rutina por precaución, porque “no había ninguna señal de alerta ni algo evidente”, contó para Healthline.
El actor de How i Met Your Mother aseguró que “estaba sano, hacía baños de agua fría, estaba en excelente forma cardiovascular y tenía cáncer...pero no lo sabía”.
Aunque una de las diferencias que notó en su cuerpo fueron problemas intestinales, pero él lo relacionó con el consumo de café. Tras acudir al médico y recibir sus resultados, fue diagnosticado con cáncer colorrectal (o cáncer de colon).