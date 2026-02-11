Muere James Van Der Beek, actor de la serie ‘Dawson’s Creek’

Se ha dado a conocer la muerte el actor James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawson’s Creek, a los 48 años mientras estaba en su domicilio en Texas, Estados Unidos.

“Nuestro querido James David Van Der Veek falleció pacíficamente esta mañana, él vivió sus últimos días con valentía, fe y agradecimiento, hay mucho que compartir respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado, por ahora pedimos privacidad mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, se lee en el comunicado.

Aunque las causas de la muerte del actor no fueron reveladas en el comunicado, en 2024 él mismo informó que padecía un tipo de cáncer, diagnóstico que recibió luego de confundir un síntoma con un malestar al tomar café, detalla elfinanciero.com