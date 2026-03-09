Muere Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas, a los 65 años

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, conocida por su participación en la película Los Cazafantasmas y por su papel en la sitcom Charles in Charge, murió a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer, según confirmaron familiares y amigos cercanos. La noticia fue dada a conocer públicamente por su hija Bayley Corman, quien escribió un mensaje a través de Instagram en el que aseguró que: “todas las mejores partes de mí vienen de ti” y agregó que daría cualquier cosa por un día más juntas.

Su amiga y también actriz Erin Murphy, también compartió un mensaje en redes sociales para despedirla. “Era una mujer especial. Te voy a extrañar, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”, escribió. Jennifer Runyon falleció rodeada de sus seres queridos luego de atravesar un proceso de salud que, según las personas cercanas a ella, fue difícil en los últimos meses. De acuerdo con declaraciones de su representante, Jennifer falleció tras una batalla de seis meses contra el cáncer, del cual no se ha revelado más información hasta ahora, de acuerdo con quien.com. Nacida el 1 de abril de 1960 en Chicago, Jennifer Runyon creció en un ambiente vinculado al mundo del espectáculo: su padre era el locutor de radio Jim Runyon y su madre, la actriz Jane Roberts.