Muere Jerry Lee Lewis, la leyenda del rock

El indomable pionero del rock and roll, Jerry Lee Lewis , cuyo escandaloso talento, energía y ego chocaron en discos definitivos como Great balls of fire y Whole lotta shakin’ goin’ on , y que sostuvo una carrera que también se vio afectada por los escándalos personales, murió el viernes por la mañana a los 87 años.

En “The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll”, publicado por primera vez en 1975, recordó cómo convenció a los disc-jockeys para que le dieran una segunda oportunidad.

“Esta vez les dije: ‘Mira, vamos a juntarnos y a poner un límite a estas cosas, un tratado de paz, ya sabes’”, explicó.

Entre 1967 y 1970, Lewis tuvo una serie de éxitos country en el top 10, y apenas se suavizó. Interpretó canciones como What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me), las confesiones de ojos errantes de She still comes around y una versión de ojos secos de una balada clásica de abandono, She even woke me up to say goodbye. Seguía siendo popular en Europa y un álbum de 1964, Live at the Star Club, Hamburg, está ampliamente considerado como uno de los mejores discos de conciertos.

En 1973, una actuación resultó más problemática: Lewis cantó para el Grand Ole Opry y rompió dos reglas de larga data: no decir palabrotas y no cantar canciones que no fueran country. “Soy un hijo de p... del rock and roll, del country y del western, del rhythm and blues”, dijo al público.

En su vida, Jerry Lee Lewis se casó siete veces, y rara vez estuvo lejos de los problemas o de la muerte. Su cuarta esposa, Jaren Elizabeth Gunn Pate, se ahogó en una piscina en 1982 mientras demandaba el divorcio. Su quinta esposa, Shawn Stephens, 23 años menor que él, murió de una aparente sobredosis de drogas en 1983. Al cabo de un año, Lewis se casó con Kerrie McCarver, que entonces tenía 21 años. Ella solicitó el divorcio en 1986, acusándolo de abuso físico e infidelidad. Él contrademandó, pero ambas peticiones fueron finalmente retiradas. Finalmente se divorciaron en 2005 tras varios años de separación. La pareja tuvo un hijo, Jerry Lee III.

Otro hijo de un matrimonio anterior, Steve Allen Lewis, de 3 años, se ahogó en una piscina en 1962, y su hijo Jerry Lee Jr. murió en un accidente de tráfico a los 19 años en 1973. Lewis también tenía dos hijas, Phoebe y Lori Leigh, y le sobrevivía su esposa Judith.

En cuanto a sus finanzas también fueron caóticas, pues Lewis ganó millones, pero le gustaba su dinero en efectivo y acabó debiendo cientos de miles de dólares al Servicio de Impuestos Internos. Cuando empezó a recibir turistas en 1994 en su antigua residencia cerca de Nesbit, Mississippi -con una piscina en forma de piano-, estableció un número de teléfono 900 al que los aficionados podían llamar para recibir un mensaje grabado a 2,75 dólares el minuto.

Hijo del antiguo contrabandista Elmo Lewis y primo del evangelista televisivo Jimmy Swaggart y de la estrella del country Mickey Gilley, Lewis nació en Ferriday, Luisiana. De niño, aprendió a tocar la guitarra, pero le pareció un instrumento demasiado limitado y anhelaba un instrumento que sólo los ricos de su pueblo podían permitirse: un piano. Su vida cambió cuando su padre llegó un día en su camión y le regaló un teclado vertical de madera oscura.