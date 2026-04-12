Muere John Nolan, actor de ‘Batman’ y ‘Person of Interest’, a los 87 años

El actor británico John Nolan murió a los 87 años, según informó el medio Stratford-upon-Avon Herald y retomaron diferentes medios como TMZ, Deadline y Variety.

Nolan deja un gran legado en el cine. Además de actuar, fue director teatral y profesor en Stratford College, donde influyó en nuevas generaciones de intérpretes.

Reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro, John Nolan construyó una carrera exitosa, alejada del protagonismo mediático pero marcada por interpretaciones sólidas. Su causa de muerte no ha sido revelada.

De acuerdo con Stratford-upon-Avon Herald, el intérprete nunca buscó convertirse en “una estrella”, aunque logró mantenerse activo durante décadas tanto en escenarios como en producciones audiovisuales.

John Nolan nació el 22 de mayo de 1938 y murió el 11 de abril de 2026. Ganó fama por sus papeles en Shabby Tiger, Batman Begins y en The Dark Knight Rises.

Formado en el Drama Centre de Londres, Nolan inició su carrera teatral con papeles clásicos como Romeo y posteriormente se integró a la Royal Shakespeare Company, donde destacó en obras como Julio César y Medida por medida. Su presencia escénica y voz distintiva lo consolidaron como un actor respetado en el ámbito teatral británico.

En televisión, alcanzó notoriedad con producciones como Daniel Deronda, Doomwatch y Shabby Tiger. Más adelante, participó en diversas series británicas y consolidó una carrera versátil con apariciones constantes, según detalló TMZ.

Su trabajo también se extendió al cine, donde interpretó a Douglas Fredericks en Batman Begins y en The Dark Knight Rises, ambas dirigidas por su sobrino Christopher Nolan. Asimismo, tuvo un papel en Dunkirk.

Uno de sus personajes más recordados fue John Greer en la serie Person of Interest, creada por su sobrino Jonathan Nolan. Inicialmente previsto como un papel breve, su personaje fue ampliado debido a su impacto, convirtiéndose en recurrente durante varias temporadas.

El actor dejó como última aparición un episodio de Dune: Prophecy en 2024, cerrando una carrera que abarcó más de medio siglo.