“Digo esto con gran pesar. Mi padre falleció pacíficamente mientras dormía. Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos. Por favor, dejen sus pensamientos y condolencias aquí por respeto a mi familia. Fue el hombre más grande que he conocido”, escribió en sus redes.

Romita entró al Will Eisner Comic Book Hall of Fame en 2002, pues su larga trayectoria como creativo en la empresa le dejó grandes precedentes como su más reconocida creación: Spiderman, aunado de Wolverine -o Lobezno- y su intervención en el nacimiento de The Punisher.

Romita también fue el responsable de dar vida a personajes emblemáticos como Luke Cage, Bullseye, Tigra y Brother Voodoo, entre otros. Su creatividad y destreza artística dejaron una marca en el mundo del cómic.