Muere Jorge Kahwagi, político, empresario y ex boxeador

Jorge Kahwagi Macari, empresario, abogado, político, ex boxeador y figura televisiva, falleció a los 58 años. Su amigo, el empresario Roberto Palazuelos, confirmó la noticia, a través de las redes sociales.

Kahwagi Macari fue diputado federal por el Partido Verde, presidente de Nueva Alianza, concursante de Big Brother VIP, y obtuvo campeonatos de boxeo, convirtiéndose en un personaje habitual de la vida social y política del país durante años.

Nacido el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México, Jorge Antonio Kahwagi Macari fue hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine y Sonja Macari Chalhub, parte de una familia de origen libanés. Su padre fue empresario, abogado y presidente del periódico La Crónica de Hoy, fallecido en 2026.

La familia Kahwagi construyó su patrimonio principalmente en el ámbito empresarial. Su padre estuvo al frente de Cosmocolor, compañía dedicada a tecnología de identificación, además de encabezar organismos empresariales y posteriormente Grupo Crónica.

Kahwagi inició su carrera política en el Partido Verde Ecologista de México desde 2001. Fue diputado federal en la LIX Legislatura, de 2003 a 2006, donde coordinó el grupo parlamentario del PVEM.

Durante su paso por San Lázaro, participó en comisiones como Presupuesto y Cuenta Pública, Economía y el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Presentó iniciativas en planeación, salud, telecomunicaciones y obras públicas, con su actividad legislativa registrada formalmente.

En 2004, solicitó licencia como diputado para unirse a Big Brother VIP 3, el reality show de Televisa. Esta decisión generó críticas al ausentarse del Congreso por un programa televisivo.

Kahwagi permaneció semanas en la casa y llegó a la etapa final del programa, combinando su rol político y empresarial con el entretenimiento.

Tras su etapa en el PVEM, se integró a Nueva Alianza, partido creado en 2005 y ligado a Elba Esther Gordillo. En noviembre de 2006, fue secretario general del partido, y posteriormente asumió la presidencia, manteniendo cercanía política con el grupo de Gordillo.

Regresó a San Lázaro en 2009 como diputado federal de Nueva Alianza para la LXI Legislatura, cargo que ocupó hasta 2012. Fue secretario de las comisiones de Economía y Presupuesto y Cuenta Pública, e integrante de Gobernación. En agosto de 2011 fue coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

Paralelamente a la política, Kahwagi desarrolló una carrera como boxeador profesional. Su debut ocurrió en noviembre de 2001, con más de 30 años.

Registró 12 peleas profesionales, todas con victoria por nocaut o nocaut técnico en la división de peso crucero. En agosto de 2002, ganó el título Internacional de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en San Petersburgo frente al ruso Alexey Osokin.

También obtuvo títulos regionales y nacionales en la división de peso crucero, permaneciendo invicto durante su carrera.

Regresó al boxeo en julio de 2015 en Cebú, Filipinas, tras casi una década de inactividad. Su combate contra Ramón Olivas terminó en 40 segundos con un nocaut técnico a su favor. Después de esta pelea, no volvió a competir profesionalmente.